‘Ik snap ook wel dat De Boer niet naar Heerenveen gaat, maar het is jammer’

Frank de Boer vierde als trainer van Ajax grote successen in de Eredivisie, maar zijn avonturen in het buitenland zijn vooralsnog uitgelopen op een teleurstelling. Zowel bij Internazionale als Crystal Palace werd de oud-verdediger snel de laan uitgestuurd en Ronald Waterreus denkt dat De Boer er goed aan zou doen om het weer in Nederland te proberen.

“Frank de Boer heeft een eigen visie, maar die visie wordt hem in het buitenland fataal”, legt de voormalige doelman van onder meer PSV uit bij Ziggo Sport. “Maar ik snap ook wel dat Frank de Boer niet sc Heerenveen gaat trainen. Dat begrijp ik écht wel. Het is toch jammer. Ik heb liever dat hij trainer is in de Eredivisie dan dat hij niks doet. Maar het is natuurlijk zijn goed recht om het niet te doen.”

De Boer streek afgelopen zomer neer bij Crystal Palace, maar werd daar ontslagen nadat zijn ploeg de eerste vier competitiewedstrijden verloor zonder ook maar een doelpunt te maken. Dit ontslag in Londen volgde nog geen jaar nadat hij bij Inter na drie maanden de laan uit was gestuurd wegens aanhoudende slechte resultaten. De Boer beraamt zich vooralsnog over een vervolgstap, al wordt hij wel genoemd bij Rangers FC.