‘Droom ik van een aanval met Mbappé, Neymar en Griezmann? Ja’

Antoine Griezmann wordt wederom in verband gebracht met Manchester United, maar de aanvaller van Atlético Madrid is niet bezig met een overgang naar de Premier League. In de zomer verkoos de Fransman een langer verblijf in de Spaanse hoofdstad boven the Red Devils.

Griezmann speelt sinds juli 2014 voor Los Colchoneros, dat de aanvaller destijds voor dertig miljoen euro overnam van Real Sociedad. Afgelopen zomer zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract tot 2022, maar de linkspoot zou desondanks komende zomer graag een overstap willen maken naar een club van het allerhoogste niveau in Europa.

In gesprek met Téléfoot wordt Griezmann gevraagd of hij gesproken heeft met Manchester United-manager José Mourinho en hij zegt: “Nee.” De international van Frankrijk, die nog nooit in de Ligue 1 speelde, wordt ook genoemd bij Paris Saint-Germain. Dat zou hij wel zien zitten: “Droom ik van een aanval met Kylian Mbappé, Neymar en Griezmann? Ja."