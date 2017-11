‘Ik heb hem er ingeluisd, Wesley vond het mooi om nummer 10 van Real te zijn’

Elke speler heeft het liefst een vast rugnummer, zo speelt Cristiano Ronaldo al sinds jaar en dag met nummer 7 en wie nummer 10 bij Barcelona ziet herkent direct Lionel Messi. Nummer 23 hoort bij Rafael van der Vaart, maar dat rugnummer kwam eigenlijk per toeval tot stand.

"Ik ben bij Ajax gedebuteerd met rugnummer 43”, vertelt Van der Vaart bij Matchwinner Pro van RTL 7. "Dat jaar erna kwam ik bij de selectie en was ik eigenlijk de 23ste man, waardoor ik niet op de teamfoto mocht. Iedereen ging op de foto, maar ik moest in de kleedkamer blijven. Daarna gingen we pas trainen. Zo heb ik eigenlijk rugnummer 23 gekregen. En op de een of andere manier hoorde dat bij me, vond ik.”

In 2008 kwam de middenvelder bij Real Madrid terecht, maar rugnummer 23 was al vergeven. Van der Vaart moest toen een manier vinden om het nummer van Wesley Sneijder te bemachtigen. "Ik dacht: ja, Wesley wil nummer 10 en nummer 10 was vrij. Dus ik zei: ‘Wes, ik ga waarschijnlijk 10 nemen of jij moet 23 willen afstaan'. Nou, hij vond 10 zo mooi. De nummer 10 van Madrid. Dus hij zei: ‘Nee, ik doe wel 10 en dan kan jij 23 nemen’. Dus ik heb hem er een beetje ingeluisd.”