‘Bonucci is niet weggegaan vanwege Allegri, we waren al voorbereid’

Leonardo Bonucci verruilde afgelopen zomer Juventus voor een bedrag van 42 miljoen euro voor AC Milan. De centrale verdediger zou vorig seizoen problemen hebben gehad met trainer Massimiliano Allegri, maar zijn vertrek heeft daar niks mee te maken, stelt algemeen directeur Giuseppe Marotta.

“Ik wil erop wijzen dat Bonucci niet is weggegaan vanwege Allergi”, vertelt Marotta in gesprek met Il Giornale. “Hij was niet de oorzaak. We waren er al voorbereid, want in de gesprekken die een club gewoonlijk voert met zijn spelers, uitte Bonucci al zijn ontevredenheid.” De Italiaans international verbond zich in de zomer tot 2022 aan AC Milan.

Ook Dani Alves vertrok afgelopen zomer bij Juventus. “Alves zorgde voor een echte verrassing, het was een donderslag bij hele hemel”, vervolgt Marotta. “Hij maakte een keuze en dat leek voor Manchester City te zijn, maar toen dook Paris Saint-Germain op. Er was een moment dat we botsten, omdat ik wilde dat de professional respect toonde richting Juventus.”

La Vecchia Signora nam vorig jaar juli Gonzalo Higuaín voor negentig miljoen euro over van Napoli, maar zulke transfers kunnen niet elk jaar verwacht worden van de club. “Met Higuaín hadden we een kans tijdens een historisch moment toen hij Napoli ging verlaten en we beschouwden hem als een geschikte investering. Maar je kan niet verwachten dat we elke zomer negentig tot honderd miljoen uitgeven.”