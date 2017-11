Morata ziet landgenoot graag naar Chelsea komen: ‘Belangrijk bij Real’

Álvaro Morata zou graag zien dat Chelsea een poging gaat wagen om Isco vast te leggen, maar hij weet ook dat dit eigenlijk een onmogelijke missie is. De spits kent de middenvelder van hun gezamenlijke tijd bij Real Madrid en bij de Spaanse nationale ploeg zijn ze nog altijd ploeggenoten.

Isco steekt in topvorm voor Los Blancos. In zeventien wedstrijden was de 25-jarige middenvelder dit seizoen vijf keer trefzeker en hij gaf vier assists. “Ik zou Isco graag mee willen nemen naar Chelsea als ik terugkeer van de Spaanse ploeg”, vertelt Morata in gesprek met Cadena Ser. “Maar ik denk dat hij op dit moment een van de belangrijkste rollen in Madrid heeft. In de nationale ploeg is hij ook een sleutelspeler.”

“Ik denk dat hij niet te stoppen is als hij zich belangrijk voelt. De hele wereld heeft dat kunnen zien sinds hij leiding in Madrid heeft genomen. Hij is de belangrijkste speler bij Real Madrid en bij de Spaanse ploeg. Hij verandert de wedstrijden, hij maakt het verschil. Hij danst met de bal en bovendien is hij mijn vriend.”