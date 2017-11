‘Voor nu focus ik me op Juventus, maar ik heb Galatasaray mijn woord gegeven’

Kwadwo Asamoah zag in de zomer een transfer van Juventus naar Galatasaray afketsen, maar de Ghanees heeft nog altijd zijn zinnen gezet op een overgang naar Turkije. Het contract van de verdedigende middenvelder loopt aan het einde van het seizoen af en dus kan hij transfervrij vertrekken uit Turijn.

“We hebben in de zomer over alles een akkoord bereikt. Na langdurige onderhandelingen heb ik de beste beslissing voor mezelf genomen. Ik heb mijn woord aan Galatasaray gegeven en ik zal er niet op terugkomen”, vertelt Asamoah, die geciteerd wordt door TuttoJuve. “Mijn keuze voor hen is gebaseerd op de rol die ze voor mij in gedachten hebben en wat ze me geboden hebben.”

“Op dit moment focus me ik op Juventus, maar Galatasaray is belangrijk voor mij en ik volg hun wedstrijden met grote belangstelling. Hun voetbal is veelbelovend en ik kijk er naar uit om een onderdeel van het team te worden.” Asamoah speelt sinds 2012 voor Juventus, dat hem destijds voor achttien miljoen euro overnam van Udinese. In de 135 wedstrijden die hij voor de regerend Italiaans landskampioen speelde, kwam de linkspoot tot 5 doelpunten en 21 assists.