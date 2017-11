‘Ik dank Benzema, zonder hem was ik nooit naar Manchester United gegaan’

Michael Owen is de boeken ingegaan als een clubicoon van Liverpool, maar de Engelsman deinsde er in 2009 niet voor terug om ook het shirt van Manchester United aan te trekken. De spits, die door the Red Devils werd opgepikt bij Newcastle United, was echter niet de eerste keus van Sir Alex Ferguson.

“Ik dank Karim Benzema, zonder hem was ik nooit naar Manchester United gegaan. Ferguson vertelde mij dat Manchester United mij alleen maar aan zou trekken als de club er niet in slaagde om Benzema op te halen, dat is precies wat er gebeurde”, blikt Owen, die tegenwoordig als internationaal ambassadeur voor Liverpool werkt, terug in gesprek met Canal+.

Owen kreeg behoorlijk wat kritiek van de fans van Liverpool toen hij Newcastle transfervrij inruilde voor Manchester United: “Ik heb toen met Jamie Carragher gesproken en geprobeerd om Rafael Benítez (de toenmalige trainer van Liverpool, red.) iets te laten doen. Toen duidelijk werd dat Benzema niet wilde komen, sprak ik opnieuw met Ferguson. Hij was erg positief over mij en ik was 29 jaar. Had ik toen eigenlijk moeten besluiten dat ik met pensioen moest gaan?”