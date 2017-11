‘Man van veertig miljoen’ denkt niet aan vertrek bij PSG: ‘Het is niet relevant’

De laatste weken wordt Julian Draxler geregeld in verband gebracht met een vertrek bij Paris Saint-Germain. Zo werd de Duitse middenvelder annex aanvaller in verband gebracht met onder meer Arsenal, Liverpool en Bayern München. Draxler verwijst die geruchten nu naar het rijk der fabelen en zegt niet bezig te zijn met een vertrek bij les Parisiens.

“Ik denk niet aan een vertrek bij Paris Saint-Germain, niet in de zomer en niet in de winter. Op dit moment zit ik midden in het seizoen met deze club en ben ik bezig met de grote doelen die we nastreven. Het is niet relevant om op dit moment over mijn toekomst na te denken, maar de Bundesliga is natuurlijk een interessante competitie”, wordt Draxler geciteerd door Marca.

Draxler verruilde VfL Wolfsburg in januari 2017 voor Paris Saint-Germain, dat veertig miljoen euro voor hem neertelde. Tot dusver speelde de Duitser 39 wedstrijden voor les Parisiens, waarin hij 12 keer scoorde en 7 assists leverde. Ook dit seizoen kan Draxler geregeld rekenen op een basisplaats in het elftal van trainer Unai Emery.