De Bruyne niet onder de indruk van lof: ‘Dat interesseert me niets’

Roberto Martínez liet zich onlangs bijzonder lovend uit over Kevin De Bruyne. Volgens de bondscoach van België kan de middenvelder zich meten met spelers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. De Bruyne was niet zo onder de indruk van de complimenten van Martínez, zo laat hij weten in gesprek met Sky Sports.

“Het interesseert me niets, echt waar. Mensen vergelijken teveel spelers met elkaar, er zijn teveel goede spelers in de wereld. Uiteindelijk zal ik alleen individuele prijzen winnen als we met Manchester City prijzen winnen”, stelt de Belgische middenvelder. “Ik probeer te spelen zoals ik nu speel. De manier hoe we nu spelen, is heel positief.”

“Iedereen heeft dezelfde spirit, we willen graag op deze manier voetballen”, vervolgt De Bruyne zijn verhaal. Hij denkt niet dat Manchester City dit seizoen zomaar ongeslagen kan blijven. “Je hebt zoveel wedstrijden en teveel daarvan zijn belangrijk, dus ik denk dat het heel moeilijk is om ongeslagen te blijven. Ieder team in de Premier League heeft geld en dus ook goede spelers. Op een dag is er een team dat een manier vindt om je te verslaan.”