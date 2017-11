Gemis bij Real Madrid: ‘Ik heb veel van hem geleerd en we missen zijn ervaring’

Real Madrid nam afgelopen zomer afscheid van onder meer Álvaro Morata, Danilo, James Rodríguez en Pepe en vooral laatstgenoemde lijkt gemist te worden bij de Koninklijke, dat na elf gespeelde wedstrijden al een achterstand van acht punten op koploper Barcelona heeft opgelopen. Nacho Fernández denkt echter dat er geen nieuwe centrale verdediger bij hoeft te komen.

“Ik heb zoveel geleerd van Pepe en we missen zijn ervaring. Maar mijn eerlijke mening is dat we geen nieuwe centrale verdediger nodig hebben. Je kunt zien dat Raphaël Varane en Jésus Vallejo (die afgelopen zomer terugkeerde van een uitleenperiode bij Eintracht Frankfurt, red.) allebei tijd hebben gemist vanwege blessures”, vertelt de verdediger aan Cadena Ser.

“Vallejo zette een indrukwekkende prestatie neer tegen Las Palmas en die ervaring zal van onschatbare waarde zijn voor zijn ontwikkeling. We hebben vijf spelers die op die plek kunnen spelen, de concurrentie is zwaar! Iedereen kan zien dat er veranderingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van het team van vorig seizoen en we zijn nu minder ervaren, maar we kunnen nu nog niet zeggen of dat onze situatie juist beter of slechter maakt.”