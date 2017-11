‘Voor jullie is het drama dat Oranje niet gaat, hier zou het een tragedie zijn’

Italië eindigde met een achterstand van vijf punten op koploper Spanje als nummer twee in kwalificatiegroep G en la Squadra Azzurra werd in de play-offs om een WK-ticket gekoppeld aan Zweden. Het heenduel ging vrijdag verrassend met 1-0 verloren in Stockholm en voor de Italianen is het voor de return in Milaan maandagavond alle hens aan dek.

“In Italië wordt al gesproken van een apocalyps als het WK niet wordt gehaald. Voor jullie is het een drama dat Oranje niet gaat. Voor ons zou het een tragedie zijn als Italië ontbreekt. Hier denken we in zwart of wit, en nu is alles even zwart”, legt journalist Alessandra Bocci van La Gazzetta dello Sport uit in gesprek met de NOS. “Dan wordt het oorlog. Met de voetbalkranten tegenover de voetbalbond. Dan komen er allerlei lijken uit de kast en moeten een hoop schuldigen worden aangewezen.’

Bocci geeft aan dat bondscoach Gian Piero Ventura weinig populariteit geniet in Italië en noemt hem na het vertrek van Antonio Conte de ‘slechtst denkbare keuze’. Volgens de journalist is Ventura vooral goed bij kleine clubs, waar hij jonge talenten beter kan maken: “Hij is een goede voetballeraar, maar geen goede coach voor het nationale team. Het enige voordeel van een WK zonder Italië is dat ze hem dan mogen ontslaan zonder afkoopsom. Want dat hebben ze zo afgesproken.”

Naast een nationaal drama zou het mislopen van het WK vooral hard aankomen bij Gianluigi Buffon. De legendarische doelman verloor vorig seizoen de Champions League-finale en heeft al aangegeven na het WK te willen stoppen als international: “Het was ook al zo lastig voor hem na de verloren finale in de Champions League vorig seizoen. Normaal neem je afscheid op je hoogtepunt. Bij Buffon kan het nu gebeuren dat hij stopt na twee grote nederlagen.”