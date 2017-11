‘Jullie zijn er twee eindtoernooien niet bij, welke cultuur moet je bewaken?'

In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach wordt geregeld geroepen dat de KNVB een buitenlandse trainer aan moet trekken. Peter Hyballa is hier geen voorstander van en vindt dat men in Nederland een voorbeeld moet nemen aan Duitsland. “Als je wilt vasthouden aan 4-3-3, moet je geen buitenlandse trainer halen”, zegt Hyballa bij Studio Voetbal.

“In 2004 begonnen wij in Duitsland met Jürgen Klinsmann ook alles te veranderen. Hij was ook Duits, maar met Amerikaanse ideeën”, concludeert de Duitse oefenmeester, die vorig seizoen bij NEC werkte. “Klinsmann werd afgemaakt door de media, maar hij heeft wel wat veranderd. Duitsland is in 2014 wereldkampioen geworden door wat Klinsmann in 2004 is begonnen te veranderen.”

“Van Joachim Löw had toen ook niemand gehoord. Hij degradeerde uit de 3. Bundesliga. Nu kent de hele wereld hem. Zo'n traject moet in Nederland nu ook opgezet worden. Dan kan het gebeuren dat je ook het volgende EK of WK mist, maar het gaat om de toekomst en de visie”, vervolgt Hyballa. Hij haalt het belang van de prestaties van jeugdteams aan. “Misschien haalt Nederland weer het EK niet, maar het gaat er nu om wat er met de jeugdteams gebeurt.”

“Jullie hebben zo veel goede talenten, echt! Maar de intensiteit moet omhoog. Een buitenlander of niet, als je maar iemand neemt die de boel verandert”, stelt de oefenmeester, die een zogenaamde cultuurbewaker onzin vindt. “Ik haat het woord cultuurbewaker. Jullie zijn er nu twee eindtoernooien niet bij. Welke cultuur moet je dan gaan zitten bewaken? Er moet een verandering komen.”