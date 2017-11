Gebroeders Amrabat hopen op Nederlandse steun: ‘Dat zou heel mooi zijn’

Dankzij een 0-2 overwinning tegen Ivoorkust plaatste Marokko zich afgelopen zaterdag voor het WK, dat komende zomer in Rusland gehouden wordt. In het elftal spelen behoorlijk wat spelers met een Nederlandse achtergrond, waaronder Nordin en Sofyan Amrabat. Zij hopen dat het Nederlandse volk zich komende zomer achter Marokko zal scharen.

“Alle Marokkanen in de wereld leefden tegen Ivoorkust al mee. Natuurlijk hoop ik erop dat Nederlanders ons gaan supporten. Wij zijn ook Nederlanders, wij zijn in Nederland geboren. Het zou heel mooi zijn als ze ons steunen”, zegt Sofyan Amrabat in gesprek met De Telegraaf. “Voetbal is emotie. Als je de emotie van de mensen ziet, dan geeft dat kippenvel.”

Broer Nordin heeft er vertrouwen in dat ze allebei worden opgeroepen voor het WK. “Het WK is nog ver, maar de vooruitzichten zijn goed. Normaliter worden we allebei opgeroepen. Het ziet er mooi uit”, zegt de vleugelaanvaller van Leganés. “Het is mooi dat we het Marokkaanse volk zo blij hebben gemaakt. We zijn opgewacht door duizenden fans met muziek en trommels. Het was drie uur 's nachts, maar het was een groot feest.”