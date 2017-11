Poulsen wees Ajax af: ‘Ik wilde graag naar een andere competitie’

Simon Poulsen speelde jarenlang in de Eredivisie, voor AZ en PSV, en keerde in januari terug naar zijn thuisland Denemarken. Er had zomaar nog een andere Nederlandse club op zijn cv kunnen staan, want Ajax wilde de Deen in 2012 graag overnemen van AZ. Poulsen koos echter voor een transfer naar Sampdoria, maar zijn Italiaanse avontuur mislukte behoorlijk.

“Ajax was een van de opties, maar na 4,5 jaar in Nederland wilde ik graag naar een andere competitie. Ik had AZ ook diep in mijn hart opgenomen en waarschijnlijk was ik niet meer zo populair als ik naar Ajax zou gaan”, zegt Poulsen in gesprek met Bold.dk. Na anderhalf jaar in Italië keerde de verdediger weer terug in Alkmaar, waar hij uiteindelijk nog tot de zomer van 2015 zou spelen.

Toen meldde PSV zich en besloot Poulsen naar Eindhoven te verkassen. “Het was simpel. Ik had zes jaar voor AZ gespeeld en PSV was kampioen geworden en speelde in de Champions League. Hun linksback (Jetro Willems, red.) was geblesseerd en stond in de belangstelling van een grotere club”, herinnert Poulsen zich. “Het begin was goed, maar helaas waren er dingen die in de weg kwamen te staan.”

“Ik raakte geblesseerd tijdens de warming-up voor een duel met Feyenoord. Daarna was ik gewoon slecht. Een andere jonge speler (Joshua Brenet, red.) greep de kans tijdens mijn afwezigheid. Het was daarom een makkelijke keuze om weg te gaan”, vervolgt de Deense verdediger, momenteel spelend voor SønderjyskE. “Ik heb van geen enkele keuze spijt, want je moet je keuzes accepteren. Maar achteraf had ik niet naar Sampdoria moeten gaan, dat was in voetballend opzicht geen succes.”