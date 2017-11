Advocaat tipt KNVB: ‘Zet die twee bij elkaar en je bent in feite klaar’

Dick Advocaat staat dinsdagavond tegen Roemenië naar alle waarschijnlijkheid voor het laatst langs de lijn bij Oranje. Zijn contract loopt volgende maand af en alles wijst erop dat hij het voor gezien houdt bij het Nederlands elftal. Of hij nog doorgaat als trainer, weet Advocaat nog niet. En voor zijn opvolging hoeft de KNVB wat hem betreft niet heel ver te zoeken.

Bij aankomst in Schotland gaf Advocaat tegenover Schotse journalisten aan dat het zijn laatste twee interlands als bondscoach van Oranje zouden zijn. Vlak daarna wilde hij die woorden niet herhalen tegenover Nederlandse media. Na de wedstrijd tegen Roemenië maakt Advocaat naar verwachting bekend dat hij vertrekt. Wat hij hierna gaat doen, is voor hem nog een groot vraagteken. “Ik heb inderdaad al zo vaak gerept over mijn allerlaatste klus, mijn wegen zijn ondoorgrondelijk”, aldus Advocaat in een interview met het Algemeen Dagblad.

“Er is een moment dat het stopt, dat is duidelijk. Maar er zal weer worden gebeld, dat is altijd gebeurd. Ach, voetbal heeft mij alles gebracht”, vervolgt de bondscoach. “Misschien komt er nog iets leuks voorbij, ik sluit het niet uit. Anders is het mooi geweest. Dick Advocaat uit Den Haag heeft dan de hele wereld gezien. Driemaal aan het roer bij het Nederlands elftal, het is niet niks. Nee, mijn loopbaan is in elk geval niet geruisloos voorbijgegaan.”

Advocaat maakte de WK-kwalificatiecampagne af met Ruud Gullit als assistent. “In Nederland staan we erg snel klaar met kritiek. Als ik de KNVB was, zou ik hem altijd bij Oranje houden. Hij is een geweldig uithangbord, alle deuren gaan open voor Ruud. Geldt ook voor Ronald Koeman trouwens. Zet die twee bij elkaar en je bent in feite klaar.”