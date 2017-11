‘Arjen belichaamt het gevoel dat al die honderdduizenden jongetjes herkennen’

Het afzwaaien van Arjen Robben als international van Oranje is voor Ronald Waterreus reden om zich zorgen te maken. De oud-doelman schrijft in zijn column in de Limburger dat jeugdspelers tegenwoordig als robots volgepropt worden met instructies. Hij pleit om die reden dus voor meer onbevangenheid en plezier.

Dit probleem moet volgens Waterreus van bovenaf worden opgelost. “Vandaar dat ik de nieuwe technisch directeur van de KNVB, ik hoop Fred Rutten, hierbij oproep voor het minder minder-principe te gaan. Ofwel: minder keurslijf, meer onbevangenheid en plezier. Zodat we over dertig jaar nog steeds Arjen Robbens vol passie over het spelletje kunnen horen praten op tv”, stelt Waterreus in zijn column.

“Arjen is als 34-jarige nog steeds dat jongetje van acht, dat boos is wanneer hij na een dag buiten voetballen door zijn moeder naar binnen wordt geroepen. Hij belichaamt het gevoel dat al die honderdduizenden jongetjes herkennen wanneer zij op zaterdagochtend de wei in mogen”, vervolgt de oud-doelman. “Bij elk willekeurig F-, C- of B-team worden kinderen volgepropt met instructies.”

“Trainers baseren zich op data, programmeren hun spelers als robotjes, en omarmen de looplijn als Martin Gaus zijn lievelingshond. Ze vergeten één ding: plezier”, is Waterreus van mening. Hij schrijft dat er vaak teveel van kinderen verwacht wordt. “Niet elk kind van zes dat pianospelen leuk vindt, wordt ooit concertpianist en niet elk jongetje of meisje kan later bij FC Barcelona spelen. Of beter nog: wíl later bij Barcelona spelen.”