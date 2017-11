Advocaat: ‘Poetin liet mij gewoon niet gaan en betaalde zelfs de afkoopsom’

Dick Advocaat zwaait na het duel met Roemenië hoogstwaarschijnlijk af als bondscoach van het Nederlands elftal. In een interview met het Algemeen Dagblad kijkt de keuzeheer terug op zijn indrukwekkende carrière. Een van zijn mooiste periodes beleefde hij in Rusland, als trainer van Zenit Sint-Petersburg en later als bondscoach. Met Zenit won hij de UEFA Cup, met een onvergetelijke ontmoeting met president Vladimir Poetin als gevolg.

“Mijn tijd daar als trainer van Zenit Sint-Petersburg en later als bondscoach was één groot avontuur. Met Zenit wonnen we alles wat er te winnen viel, met geweldig voetbal”, kijkt Advocaat terug op de jaren tussen 2006 en 2009. De UEFA Cup werd gewonnen, terwijl de Russische topclub zich niet eens direct had geplaatst voor het toernooi. “We moest voorronden spelen om überhaupt mee te kunnen doen aan de UEFA Cup, die wij wisten te winnen. Bayer Leverkusen, Bayern München, Villarreal, we knikkerden ze allemaal eruit. In Rusland versloegen we Bayern met 4-0. We wonnen de finale van Rangers FC, uitgerekend een club waar ik ook veel succes had. Na de UEFA Cup kon alles. We kregen een forse bonus, daar sloeg je steil van achterover. De waardering was zo groot. Al die supporters die afscheid namen in het Oranje toen we vertrokken. Prachtig.’’

De waardering bij de supporters was groot, maar niet alleen bij hen. “Nee, opeens zat ik tegenover Vladimir Poetin. Dat was wat, hoor. Op een plek waar werkelijk alle wereldleiders uit die tijd ook hadden gezeten, zat ene Dick Advocaat uit Den Haag. Poetin, een enorme fan van Zenit, wist alles van mij. Hij wilde per se met mij praten. Maar de uitnodiging kwam op de dag van de finale om de Russische Super Cup, ik zei dat het niet uitkwam. Dat was geen optie, haha. Niemand zegt nee tegen Poetin.”

Poetin stak een stokje voor het vertrek van Advocaat naar Australië. “Ik was al rond met de Australische bond, maar dat had Poetin gehoord. Hij liet mij gewoon niet gaan, hij betaalde zelfs de afkoopsom van anderhalf miljoen euro aan de Australische bond. Met Poetin klikte het. We spraken over leiderschap. Allebei even groot of klein, misschien speelde dat een rol in die band die ik voelde.’’