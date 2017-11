‘Voor Lozano wordt volgend jaar zeventig miljoen euro betaald’

Hirving Lozano is pas bezig aan zijn eerste seizoen bij PSV, maar Kees Jansma verwacht dat de Mexicaan niet lang meer in Eindhoven te bewonderen zal zijn. De Mexicaanse aanvaller maakt veel indruk in de Eredivisie en mag zich met negen doelpunten topscorer noemen. Afgelopen vrijdag was hij met twee doelpunten tegen België nog van grote waarde voor de nationale ploeg van Mexico.

Volgens Jansma kan PSV het zich permiteren om de vraagprijs behoorlijk op te schroeven. Daarbij denkt hij zelfs aan een bedrag van zeventig miljoen euro. "Hij is een exceptionele speler en heeft snel naam gemaakt sinds hij afgelopen zomer bij PSV is gekomen", zei Jansma zondagavond bij Studio Voetbal. "Voor Lozano wordt volgend jaar zeventig miljoen euro betaald. Die gaat denk ik naar een club als Manchester City. Die betalen dat gewoon.”

Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, sloot zich bij de woorden van Jansma aan. "Hij zal komende zomer weer vertrekken. Voor zeventig miljoen euro? Dan is PSV direct uit de financiële zorgen.”