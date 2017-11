‘Een van de allerbeste Ajax-spelers ooit moest als een kleine jongen bedelen’

In een interview met het Algemeen Dagblad vertelde Johan Neeskens vorige week dat hij al twintig jaar niet meer bij Ajax is geweest. De reden voor zijn lange absentie is een incident uit 1997. Als oud-speler van Ajax mocht de oud-international het spelershome van de Amsterdammers niet in. Willem van Hanegem kan dat niet begrijpen en haalt uit naar KNVB-voorzitter Michael van Praag, destijds voorzitter van Ajax.

“Met die man had ik al niets en dat is voor Johan Neeskens dus hetzelfde, las ik zaterdag in deze krant”, schrijft Van Hanegem maandag in zijn column. “Een van de allerbeste spelers ooit van Ajax moest als een kleine jongen bedelen om het spelershome in te mogen, toen hij assistent-bondscoach was. Hoe verzin je het? Van Praag stelde zich formeel op, want Johan had niet de juiste toegangskaart en Van Praag zei later 'dat hij zou kijken of hij iets voor hem kon betekenen'. Wat een ongelooflijke kwibus is die man dus.”

Bij Feyenoord is onlangs Jan de Jong als nieuwe algemeen directeur aan de slag gegaan. Van Hanegem heeft een goed gevoel bij de opvolger van Eric Gudde. “Hij stelde dat spelers, die in het verleden veel hebben betekend voor Feyenoord, gewoon binnen moeten kunnen lopen. Lijkt mij prima. Het gaat me helemaal niet om mezelf hoor, integendeel. En ik deel ook geen complimentje uit aan De Jong, omdat ik hem wel eens heb gesproken. Als hij straks fouten maakt in de Kuip, zal ik daar in deze column echt op terugkomen.”