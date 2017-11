Sneijder memoreert: ‘Dick werd helemaal gek en riep: eruit!’

Dick Advocaat zit dinsdagavond naar alle waarschijnlijkheid voor het laatst op de bank als bondscoach van het Nederlands elftal. Wesley Sneijder betreurt het vertrek van de keuzeheer bij de KNVB. De middenvelder van OGC Nice brak onder Advocaat door in Oranje en is hem daar nog altijd dankbaar voor. “Door hem is in 2003 mijn interlandcarrière begonnen”, aldus Sneijder.

Het duurde niet lang voordat Sneijder het vertrouwen terugbetaalde aan Advocaat. “In mijn tweede interland al, de play-offthuiswedstrijd tegen Schotland. Door die 6-0 plaatsten we ons alsnog voor het EK in 2004.” Rond de heenwedstrijd tegen de Schotten maakte Sneijder voor het eerst de temperamentvolle Advocaat mee. “Ik werd buiten de selectie gelaten en zat met Paul Bosvelt op de tribune. Voor de wedstrijd wilde ik de spelers in de kleedkamer even succes wensen. Daar liep Dick. Hij werd helemaal gek en riep: eruit! Hij wilde totale rust voor de spelers en vond dat ik daar niks had te zoeken.”

Mede dankzij een doelpunt en drie assists won Oranje in de Johan Cruijff ArenA met ruime cijfers van Schotland en plaatste Nederland zich voor het EK van 2004. “Die samenwerking in de eerste periode-Advocaat is heel kort geweest. En ook nu is het maar eventjes. Maar goed, in de tijd dat ik met hem te maken had, was het wel altijd heel prettig. Hij is emotioneel, heeft heel veel passie, maar kan tegelijkertijd spelers ook heel veel vertrouwen geven.”