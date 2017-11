‘De kalme, analytische aard van Peter Bosz geeft het team een goed gevoel’

Peter Bosz begon met Borussia Dortmund ijzersterk aan het seizoen, maar de laatste weken is de klad erin gekomen. Van de laatste zeven wedstrijden wisten die Borussen er slechts één te winnen, in de DFB Pokal van 1.FC Magdeburg (0-5). Bosz krijgt in Duitsland het verwijt dat hij niet over een zogenaamd plan B beschikt.

Volgens aanvoerder Marcel Schmelzer is dit echter onzin. “Wij moeten ons niet verschuilen achter de opgewonden, openbare discussie over het systeem en de tactiek. Er is bij ons geen groot probleem, maar een aantal kleine problemen. Allemaal zijn wij er verantwoordelijk voor dat te veranderen, ook wij als groep”, zegt de verdediger in gesprek met Kicker.

“De kalme, analytische aard van Bosz geeft het team een goed gevoel”, vervolgt Schmelzer zijn verhaal. Borussia Dortmund staat momenteel derde in de Bundesliga, met twintig punten uit elf wedstrijden. “Dat hij ons soms beschermt, betekent niet dat we ons achter hem moeten verschuilen. We hebben de verplichting de coach iets terug te geven.”