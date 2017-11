Kroatië komt geen moment in de problemen en plaatst zich voor WK

Ook Kroatië kan de tickets naar Rusland gaan boeken. De ruime zege in de heenwedstrijd kwam in en tegen Griekenland geen moment in gevaar en besloot zich zelf ook niet onnodig in te spannen. Het resultaat daarvan was een vrij matige wedstrijd, waarin weinig gebeurde en de 0-0 stand na negentig minuten spelen op het scorebord bleef.

Na de 4-1 nederlaag had Griekenland in Piraeus een wonder nodig om alsnog het WK te bereiken. De verwachting was dan ook dat de Grieken furieus van start zouden gaan, maar dat viel enigszins tegen. De thuisploeg had in de beginfase weliswaar wat kleine kansen, via Anastasios Bakasetas en Sokratis Papastathopoulos, maar wist Kroatië niet aan het wankelen te krijgen. Na de ruime zege in de heenwedstrijd, maakten de Kroaten zich niet al te druk in Griekenland.

Domagoj Vida in duel met Konstantinos Mitroglou

De grootste kans in de eerste helft was overigens wel voor de bezoekers. Ivan Perisic zag zijn poging op de paal stranden. Ook in het tweede bedrijf kwam Kroatië nauwelijks in de problemen. Pas na een uur spelen kon weer een Griekse mogelijkheid worden genoteerd, toen Konstantinos Mitroglou een metertje naast het Kroatische doel schoot.

In de laatste twintig minuten van de wedstrijd probeerden de Grieken er nog een slotoffensief uit te persen. Verder dan een aantal gevaarlijke voorzetten kwam de thuisploeg echter niet. Aan de andere kant leek Perisic nog een gevaarlijke kans te creëren, maar zijn pass werd onderschept door een Griekse verdediger. Tien minuten voor tijd leek Griekenland toch nog te scoren, maar de treffer van Dimitris Pelkas werd geannuleerd wegens buitenspel. Uiteindelijk bleef de 0-0 stand op het scorebord, waarmee Kroatië zich heeft verzekerd van een WK-ticket.