‘Ik had nooit gedacht dat ik negen jaar bij Real Madrid zou blijven’

Karim Benzema is al jarenlang de vaste spits van Real Madrid, maar hij wordt overschaduwd door Cristiano Ronaldo. Laatstgenoemde is de grote ster in het Santiago Bernabéu. De Franse aanvaller zegt er geen problemen mee te hebben en spreekt van een goede band met de Portugese wereldster.

“Bij Real Madrid scoor ik, maar als je collega naast je er vijftig per seizoen maakt, dan heb je weinig te zeggen”, vertelt Benzema in gesprek met Canal+. “Het is anders dan hoe ik speelde bij Olympique Lyon. Ronaldo en ik kunnen het prima vinden. Ik speel graag met hem. Hij is wel egoïstischer dan ik, maar dat is normaal. Dat doet me niks, het is goed voor het team.”

Benzema wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek uit Madrid. Zover kwam het nooit. “Ik had nooit gedacht dat ik negen jaar bij Real Madrid zou blijven. Toen ik bij Lyon speelde, droomde ik ervan om prijzen te winnen met Real”, aldus de Fransman, die heeft leren omgaan met kritiek. “Het moeilijkste in Madrid is de druk. De discussie over mij? Die wordt gevoerd om kranten te verkopen. Ik ben era an gewend geraakt. Ik richt me alleen maar op het voetbal.”