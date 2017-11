Benzema: ‘Ik ben geen stoorzender, maar mijn imago is gewoon niet goed’

Sinds oktober 2015 heeft Karim Benzema al geen wedstrijd gespeeld in de Franse nationale ploeg. De spits van Real Madrid kwam in die periode in opspraak omdat hij ploeggenoot Mathieu Valbuena zou hebben gechanteerd met een sekstape. Om die reden besloot de Franse bond hem niet mee te nemen naar het EK 2016.

Het kwam sindsdien niet meer goed, want Benzema speelde dus al twee jaar geen interlands voor Frankrijk. De spits zei in de zomer van 2016 dat bondscoach Didier Deschamps racistische motieven had met het passeren van hem. “Er waren al verhalen voor de affaire met de sekstape. Maar ik vind dat je alles wat buiten het veld niet mee moet laten tellen, op die manier win je prijzen”, zegt Benzema tegenover Canal+.

“Iedereen raakte betrokken en we vergaten het voetbal. Ik heb geen problemen met de bondscoach, maar ik zal waarschijnlijk niet voor Frankrijk spelen zolang hij er is”, vervolgt de spits zijn verhaal. “De publieke opinie heeft altijd zwaar geteld en Deschamps heeft waarschijnlijk onder druk gestaan. Het is moeilijk om straks niet op het WK te kunnen spelen, begrijp me niet verkeerd. Ik heb geen problemen met de spelers van het Franse team.”

“Ik kom enkele spelers weleens tegen en het is altijd goed om ze te zien. Ik ben geen stoorzender, maar mijn imago is gewoon niet goed. Het is geen zaak dat ik Deschamps moet bellen of hij mij. Ik heb hem voor het EK 2016 gesproken en toen kon hij geen goede uitleg geven. Ik respecteer hem en hij respecteerde mij ook, tot hij me plotseling de rug toe keerde. Dat is erg pijnlijk”, besluit Benzema.