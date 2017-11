El Ahmadi: ‘Ze gingen dwars door de hekken, ze waren niet te houden’

Karim El Ahmadi heeft zich met Marokko geplaatst voor het WK in Rusland. Voor het eerst sinds 1998 is het Afrikaanse land er weer bij op een mondiaal eindtoernooi. De middenvelder van Feyenoord is enorm trots op zijn ploeggenoten voor de prestatie die is neergezet. “Ik zag oudere mensen gewoon huilen op straat”, aldus El Ahmadi een dag na de WK-kwalificatie.

“Het is heel lang geleden, dit geeft een speciaal gevoel”, reageert El Ahmadi in gesprek met Ziggo Sport. “Ik heb het pas meegemaakt met Feyenoord, dat we na achttien jaar zonder titel eindelijk weer kampioen zijn geworden. Met Marokko was het ook twintig jaar geleden. Het was echt een gekkenhuis, alles kwam los. Er zat zo veel emotie in.”

Marokko versloeg Ivoorkust met 2-0 en het WK werd gehaald. Een knappe prestatie, want het begin van de kwalificatiecampagne verliep tegenvallend. “We haalden twee punten uit twee wedstrijden, we waren al afgeschreven. Op het einde kwam een WK-ticket toch weer in zicht, het begon weer te leven. Ivoorkust was op papier een lastige tegenstander, het veld was niet best en het was ontzettend warm, maar we hebben het wel geflikt.”

El Ahmadi en zijn ploeggenoten werden bejubeld door uitzinnige fans. “Het was niet normaal, ze gingen dwars door de hekken heen, ze waren niet te houden. Dan zie je wat het allemaal losmaakt bij de fans. Het is heel mooi en heel speciaal", aldus El Ahmadi. "Voor mij is het sowieso een ontlading en ik denk voor heel Marokko. Kijk hoeveel mensen we blij hebben gemaakt, ik zag oudere mensen huilend op straat."