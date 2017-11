‘Ik denk niet dat Kanté, Rabiot, Matuidi en Tolisso beter zijn dan ik’

Tiemoué Bakayoko behoort momenteel niet tot de Franse selectie voor de oefenduels tegen Wales en Duitsland. Een behoorlijke teleurstelling voor de middenvelder van Chelsea, die blijft hopen op deelname aan het WK in Rusland. “Het blijft mijn doel, ik speel bij een grote club en dat werkt in mijn voordeel”, zegt Bakayoko tegenover Canal+.

“Ik denk niet dat N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Blaise Matuidi en Corentin Tolisso beter zijn dan ik. Ik respecteer de keuzes van de bondscoach en deze spelers, die allemaal mijn vrienden zijn. Ze zijn zeker getalenteerd en ik ben blij dat ze geselecteerd zijn. Ik zou graag hetzelfde willen, want ik ben niet minder dan hen”, stelt de 23-jarige middenvelder.

“Nu ben ik erg teleurgesteld, maar ik geloof in het WK”, aldus Bakayoko, die tot dusver één interland speelde. In maart speelde hij 45 minuten mee in het oefenduel met Spanje. Chelsea telde afgelopen zomer veertig miljoen euro neer voor Bakayoko, die dit seizoen reeds vijftien wedstrijden speelde voor the Blues.