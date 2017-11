Zoon van legende maakt indruk: ‘Ik kon niet bevatten wat ik had gedaan’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Timothy Weah, de zeventienjarige zoon van legende George Weah.

Door Dominic Mostert

"Vraag voor Tim Weah. Heb je een sms'je van je vader gekregen?" Het is 16 oktober 2017 en Timothy Weah heeft zojuist een hattrick geproduceerd voor de Verenigde Staten in de zestiende finale van het WK Onder-17. Met zijn drieklapper gidste Weah zijn ploeg langs Paraguay (0-5); in de kwartfinale was de latere toernooiwinnaar Engeland veel te sterk (1-4). Niettemin heeft Weah de eindronde aangegrepen om naam voor zichzelf te maken. Hij werd pas de derde Amerikaan die een hattrick maakte op het jeugdtoernooi en vooral zijn tweede doelpunt, een fraai schot van buiten het strafschopgebied, sprak tot de verbeelding.

Desondanks is het de vraag in hoeverre Weah naam voor zichzelf móét maken. Door zijn achternaam springt de talentvolle aanvaller er al meteen tussenuit op ieder wedstrijdformulier. Zijn vader maakte furore bij onder meer AC Milan, werd in 1995 als eerste Afrikaan uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar en werd in 1996 verkozen tot beste Afrikaanse voetballer van de eeuw. Vader en zoon hebben zowel veel overeenkomsten als verschillen. George Weah is een Liberiaan, terwijl zijn zoon opgroeide in de Verenigde Staten en in 2014 verhuisde naar Frankrijk. Daar speelt hij tegenwoordig in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain, de club waarmee Weah in 1994 kampioen van Frankrijk werd.

De statistieken van Timothy Weah in de UEFA Youth League.

In september 2016 had Timothy Weah voor het eerst een basisplaats voor PSG in de UEFA Youth League. Hij noteerde meteen een hattrick tijdens de 1-8 zege op Ludogorets. Dit seizoen kwam hij in de groepsfase in actie tegen Celtic, Bayern München en Anderlecht: in die wedstrijden was hij goed voor een treffer (tegen Celtic) en een assist (tegen Anderlecht). Dat PSG hoge verwachtingen heeft van de tiener, blijkt wel uit het besluit om hem in juli van dit jaar een contract tot medio 2020 te geven. "Ik ben heel trots om mijn avontuur bij PSG voort te zetten met dit contract", zei hij toen. "Ik speel voor een fantastische club en ik wil me blijven ontwikkelen. Ik werk toe naar mijn doel om op een dag voor het eerste te spelen."

Die dag is er tot op heden nog niet gekomen, maar Weah klopt wel aan de deur. Na de zege op Paraguay van vorige maand zei bondscoach John Hackworth dat het WK een gelegenheid was voor Weah om uit de schaduw van zijn vader te treden. "Op zijn leeftijd heeft hij enorm veel potentieel. Hij is iemand van wie veel verwacht wordt, vanwege zijn naam. Maar hij is niet zijn vader, hij is Tim. Hij moet zijn eigen weg bewandelen. Dit toernooi kan daar een mogelijkheid voor zijn. Hij kan naam voor zichzelf maken, zodat we misschien stoppen met praten over zijn vader." Dat laatste was lastig, bleek tijdens het WK in India. Maar Weah is eraan gewend en lijkt weinig moeite te hebben met de vragen over zijn vader.

Op persconferenties werd de Amerikaan het hemd van het lijf gevraagd over de relatie met zijn vader. Hebben ze het samen vaak over voetbal? "Nee, maar we kijken samen wel naar wedstrijden." Steunt hij de poging van zijn vader om president van Liberia te worden? "Ja." En dan, over de wedstrijd tegen Paraguay: "Het tweede doelpunt was speciaal. Als spits krijg je niet vaak de kans om mooie doelpunten te maken", zei Weah lachend. "Ik wist ook niet hoe ik erop moest reageren. Het bloed stroomde door mijn aderen, maar ik kon niet bevatten wat ik zojuist had gedaan. Ik had weinig tijd om erover na te denken, maar ik raakte de bal perfect. Het was een one-in-a-million shot", citeert ESPN.

Weah speelt veelal als linksbuiten, maar kan ook als centrumspits uit de voeten. Zijn veelzijdigheid past bij het 4-3-3-systeem dat PSG al enkele jaren hanteert, al lijkt een debuut voorlopig ver weg. Weah heeft geen haast en blijft hard werken. Hij is fysiek al sterk ontwikkeld en beschikt over een goede techniek, maar beseft dat het altijd beter kan. "Ik wil zijn familie krediet geven", zegt Hackworth. "Hij staat iedere dag met een glimlach op het trainingsveld met het verlangen om beter te worden. Waar we hem ook vragen om te spelen, het antwoord is altijd: 'Ja trainer, zoals u wilt'. Hij heeft gewoon een fantastische houding. Dat hebben jonge spelers altijd nodig als ze zich willen ontwikkelen."

Hermanoooooo???????? Een bericht gedeeld door TimothyWeah (@timothyweah) op 6 Nov 2017 om 12:07 PST

In 2000 zag Weah het levenslicht in Brooklyn, New York. Op zijn tweede verhuisde zjjn gezin naar Florida, maar later keerden de Weahs terug in New York. Timothy voegde zich bij de lokale club BW Gottschee en kwam er rond zijn tiende achter hoe bekend zijn vader eigenlijk is. "Als ik met hem op straat liep, zeiden mensen 'Dat is George Weah!'. Toen ik jong was, was het vreemd. Maar ik zie nu in wat een ster hij was en hoe groot zijn impact op het voetbal was. Sommigen denken dat het moeilijk is om een bekende vader te hebben, maar ik vind het makkelijk. Ik probeer er mijn voordeel uit te halen. Ik kijk naar zijn wedstrijden en probeer gedeeltes daarvan toe te passen op mijn spel. Ik probeer te zijn zoals hij, maar met mijn eigen invloeden erbij."

Een aantal keer mocht Weah al meetrainen met het eerste van PSG. Dat is vaak het geval op de dag na een wedstrijd, waarop basisspelers vrijaf krijgen. Hij hoeft zich dan ook niet te meten met spelers als Edinson Cavani, Kylian Mbappé en zijn grote voorbeeld Neymar. "Neymar is mijn favoriete speler. Het wordt fantastisch als ik met hem mag trainen of zelfs spelen. Hij speelt niet alleen op dezelfde positie als ik, maar is ook een wat oudere speler. Daar kun je veel van leren. Mijn doel is om een plek in het eerste te krijgen, een paar sessies mee te draaien en hopelijk aan het eind van het seizoen te debuteren."

Blijft de vraag staan: kreeg Weah nou een sms'je van zijn vader na het duel met Paraguay? "De connectie in Liberia is slecht, dus ik had geen contact met mijn vader. Ik sms'te mijn moeder. Zij zei dat ik God op mijn knieën moest danken en me moet richten op mijn volgende wedstrijd."

Naam: Timothy Weah

Geboortedatum: 22 februari 2000

Club: Paris Saint-Germain

Positie: spits/buitenspeler

Sterke punten: fysiek, afronding, werklust