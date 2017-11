‘Klopp zei: ‘We feesten als we winnen, dus dat kunnen we ook als we verliezen’’

Liverpool gaf vorig seizoen een 1-3 voorsprong uit handen op bezoek bij Bournemouth en verloor aan de Engelse zuidkust met 4-3. Vlak na de nederlaag tegen the Cherries, vlogen the Reds naar Barcelona om het kerstfeestje van de club te vieren. Manager Jürgen Klopp wilde de stemming niet laten verpesten door de verliespartij, zo herinnert Adam Lallana zich.

“Toen we in Barcelona landden, ging de muziek aan en greep Klopp de microfoon. Hij zei: We kunnen feesten als we winnen, dus we kunnen ook feesten als we verdomme verliezen. Iedereen in het vliegtuig dacht: hij heeft gelijk, laten we er een feestje van maken. Laten we een drankje nemen. Dat laat zien dat er in het leven meer is dan voetbal. Ja, we verloren, maar we deden ons best”, zegt Lallana in het boek Klopp: Bring the Noise.

“En ja, het voelt shit als je verliest. Maar er is meer dan dat. Hoe je ouder wordt, hoe meer pijn het gaat doen. Maar die pijn gaat wel sneller over”, vervolgt de middenvelder zijn verhaal. “Als Klopp boos is, zegt hij vaak: Ik zou willen dat ik Duits tegen jullie kon praten. Hij spreekt fantastisch Engels. We kunnen elkaar goed begrijpen. Hij zegt het als hij je goed vindt, maar hij zegt het ook als dat niet zo is.”