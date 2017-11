Discutabele strafschop brengt zwoegend Zwitserland naar WK

De discutabele strafschop die Zwitserland afgelopen donderdag in Belfast kreeg, blijkt genoeg voor plaatsing voor het WK. Noord-Ierland kon de in de heenwedstrijd opgelopen schade niet meer repareren en bleef in Basel steken op een 0-0 gelijkspel. Met name in de slotfase kwam Zwitserland behoorlijk in de verdrukking, maar de Zwitsers hielden stand en bereikten zo het WK.

Zwitserland won donderdagavond met 0-1 in Belfast en begon dus met een goede uitgangspositie aan de return in Basel. De Zwitsers wonnen elf van hun laatste twaalf duels en zijn al sinds mei 2016 ongeslagen in eigen huis. In de heenwedstrijd had Zwitserland lange tijd het beste van het spel, maar wist dat toen niet in de scoren uit te drukken. Dankzij een discutabele strafschop, benut door Ricardo Rodríguez, won Zwitserland uiteindelijk op Windsor Park.

Ook in de return begon het sterker aan de wedstrijd en kreeg via Haris Seferovic al na vijf minuten een behoorlijke kans. Noord-Ierland kwam echter een stuk sterker voor de dag dan afgelopen donderdag en creëerde al snel mogelijkheden via George Saville en Chris Brunt. Naarmate de eerste helft vorderde, leek een Zwitserse treffer steeds dichterbij te komen. Xherdan Shaqiri en Steven Zuber stuitten echter allebei op de Noord-Ierse doelman Michael McGovern, die de WK-droom van zijn land zo levend hield.

In de tweede helft bleef Zwitserland de betere ploeg op een erbarmelijk veld, dat ernstig leed onder de hevige regenval in Basel. Toch liet Noord-Ierland de Zwitsers na 54 minuten spelen behoorlijk schrikken. Een kopbal van Conor Washington ging maar net naast het doel van Yann Sommer. Even later bracht diezelfde Washington Saville in stelling, maar zijn schot was vanuit kansrijke positie veel te zwak.

Gedurende het tweede bedrijf lieten de Zwitsers zich steeds verder terugzakken, terwijl Noord-Ierland aan begon te dringen. Via Jamie Ward en Stuart Dallas produceerden de bezoekers een behoorlijk aantal voorzetten, maar die bereikten nimmer de spelers voor het doel. In de counter kreeg Zwitserland nog de beste kansen om alle onzekerheid een einde te maken, maar Seferovic en invaller Admir Mehmedi faalden in kansrijke positie. In de blessuretijd haalde Rodríguez een kopbal van Jonny Evans van de doellijn, waardoor de Zwitsers ternauwernood stand hielden. Daardoor heeft het zich geplaatst voor het WK in Rusland, dat volgende zomer gehouden wordt.