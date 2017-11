Mahi: ‘Een uitspraak als deze zou ik nooit in mijn leven kunnen doen’

Mimoun Mahi heeft op zijn Instagram-pagina gereageerd op de berichtgeving in de media over zijn persoon. Quote bracht naar buiten dat Lars Veldwijk en zijn vriendin Monica Geuze slachtoffer waren geworden van een gewapende overval, waarover Mahi een ongepaste opmerking gemaakt zou hebben. “Mahi zou tegen Veldwijk in een wedstrijd tegen Willem II hebben gezegd dat ze hem dood hadden moeten schieten”, schreef het blad. “Ik heb nooit, maar dan ook echt nooit Lars Veldwijk dit soort walgelijke verwensingen gewenst”, reageert Mahi zondagavond.

Volgens technisch manager Ron Jans was er ook geen aanwijzing voor dat Mahi zijn ploeggenoot dood had gewenst. Mahi heeft zijn excuses wel al aangeboden en volgens Jans zit het goed tussen de selectie en de Marokkaans international. “Ik heb de recente berichten in de media over mij als persoon gelezen en betreur deze ontzettend. Dit heeft mij en mijn omgeving geschaad”, aldus Mahi. “Ik heb nooit, maar dan ook echt nooit Lars Veldwijk dit soort walgelijke verwensingen gewenst. In de emotie van een wedstrijd wordt uiteraard weleens wat verkeerd gezegd en ik heb mij op dat moment ook laten leiden door mijn emoties, maar een uitspraak als deze zou ik nooit in mijn leven kunnen doen.”

De rol van de media wordt door Mahi niet gewaardeerd. “Het doet mij pijn om te zien dat men onjuiste berichten, ook nog eens met onbetrouwbare bronnen, zomaar naar buiten brengt. Het ontbreekt hier aan elke vorm van journalistieke normen en waarden”, aldus de aanvaller. “Ik zal hier vanaf nu geen woorden meer aan vuil maken, want elk woord over deze onjuiste berichten is er een teveel. Ik kan met al mijn teamgenoten en staf bij FC Groningen prima door één deur.”