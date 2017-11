Ayoub gaat voor ‘het maximale’: ‘Mijn ambitie reikt verder dan Nederland’

Yassin Ayoub heeft een aflopend contract bij FC Utrecht en de kans is dan ook aanwezig dat hij na dit seizoen vertrek bij de club uit de Domstad. De 23-jarige middenvelder werd eerder deze week in verband gebracht met een overstap naar Fulham, al is het niet zeker dat hij na deze voetbaljaargang vertrekt uit Stadion Galgenwaard.

In gesprek met RTV Utrecht werd Ayoub de vraag gesteld of hij aan zijn laatste maanden in het shirt van FC Utrecht bezig is. "Ik zou geen ja willen zeggen, maar ik sta open voor alles”, reageerde hij. “Natuurlijk wil ik graag luisteren naar de club wat ze van plan zijn met me, maar mijn ambitie reikt verder dan Nederland. En dat is heel normaal. Iedere topsporter wil er graag het maximale uithalen. Dat geldt ook voor mij.”

Ayoub gaf eerder dit jaar in een interview met de NOS nog aan dat hij Ajax wel een mooie volgende stap zou vinden. Vorige week won hij nog met Utrecht in de Johan Cruijff ArenA van de rivaal uit zijn woonplaats Amsterdam. "Het is dan natuurlijk extra leuk om te winnen. Mijn buren schieten me weleens aan met de vraag of we nou zo nodig moesten winnen."