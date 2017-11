‘Dat vind ik goedkoop scoren, Van Basten is afgestraft voor die uitspraak’

Marokko heeft zich voor het eerst sinds twintig jaar geplaatst voor een WK. Mark Wotte, bondscoach van Jong Marokko, is van mening dat de kwalificatie voor het mondiale eindtoernooi in Rusland het gevolg is van een enorme opkomst van het Marokkaanse voetbal.

De laatste keer dat Oranje er niet bij was op een WK, was in 2002. Sindsdien was Nederland er altijd bij, in tegenstelling tot Marokko. “De opleiding is in Nederland nog steeds veel en veel beter, maar we zijn hier bezig om een inhaalslag te maken”, vertelt Wotte in gesprek met Metro. “Verder is het onmogelijk om de WK-kwalificatie in Afrika en Europa met elkaar te vergelijken. Wat ik wel kan zeggen is dat ik hier een enorme honger naar succes proef. Ik wil niet zeggen dat het Nederlandse voetbal verzadigd is, want ik kan alleen over Marokko oordelen, maar de honger naar resultaten en aanzien is hier gigantisch.”

“Hoe dom kan je zijn om voor Marokko te kiezen, als je voor het Nederlands elftal in aanmerking komt?”, zei Marco van Basten nadat Hakim Ziyech voor de nationale ploeg van Marokko koos, terwijl onlangs Feyenoord-middenvelder Sofyan Amrabat dezelfde keuze maakte. “Dat vind ik goedkoop scoren. Van Basten is afgestraft voor die uitspraak nu Marokko wel naar het WK gaat en Oranje niet”, aldus Wotte. “Maar in de laatste 25 jaar is Oranje er in negen van de tien keer bij geweest op een WK. Laten we hopen dat Marokko er vanaf nu ook iedere keer bij is.”