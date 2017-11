Zondag, 12 November 2017

Real Madrid wil wereldvoetbal choqueren

Fenerbahçe blijft proberen om Luke Shaw weg te lokken bij Manchester United. De Turken laten zich niet afschrikken door het verhaal dat de linksback geen interesse zou hebben. (Sabah)

Emre Can geeft Manchester City de voorkeur boven Juventus. De Liverpool-middenvelder ziet een hereniging met Josep Guardiola zitten; ze werkten samen bij Bayern München. (Daily Star)

Real Madrid wil komende zomer een superster binnenhalen. De favoriet bij de clubleiding van de Koninklijke is Neymar, die afgelopen transferperiode Barcelona voor Paris Saint-Germain inruilde. (Marca) De favoriet bij de clubleiding vanis Neymar, die afgelopen transferperiode Barcelona voor Paris Saint-Germain inruilde.

Chelsea wil het eigen transferrecord vermorzelen. De regerend kampioen van Engeland heeft 113 miljoen euro over om Mauro Icardi in januari over te nemen van Internazionale. (The Sun)

Bolton Wanderers verkeert in financieel zwaar weer en wordt geholpen door Arsenal. Contractuele premies in het contract van ex-Bolton-verdediger Rob Holding worden eerder overgemaakt dan afgesproken. (The Sun)