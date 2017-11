Pröpper keert terug: ‘Of ik ga spelen? Geen idee, we gaan eerst trainen’

Davy Pröpper is fit voor de oefenwedstrijd tegen Roemenië van dinsdag. De middenvelder van het Nederlands elftal moest het oefenduel met Schotland nog aan zich laten voorbijgaan vanwege een bovenbeenblessure, maar laat aan FOX Sports weten dat hij is hersteld. Of Dick Advocaat een beroep op hem gaat doen, weet hij niet.

"Het gaat goed. Ik heb vrijdag alles meegedaan, dus ik denk dat ik fit genoeg ben", vertelt Própper zondagmiddag. Acht dagen geleden speelde hij met Brighton & Hove Albion nog negentig minuten tegen Swansea City (0-1 zege). "In de laatste wedstrijd en de weken daarvoor had ik last van mijn bovenbeen. Dat duurde langer dan verwacht. Of ik ga spelen? Geen idee, we gaan eerst trainen."

Pröpper speelde tot dusver zeven interlands, waarin hij driemaal scoorde. De ex-PSV'er had een basisplaats in de laatste vier interlands waarin hij op het veld stond: tegen Frankrijk (0-1 nederlaag), Ivoorkust (5-0 zege), Bulgarije (3-1 zege) en Wit-Rusland (1-3 zege). Vrijdag tegen Schotland bestond het middenrif uit Georginio Wijnaldum, Daley Blind en Kevin Strootman.