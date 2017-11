Buffon countert bondscoach: ‘Je mag niet gewend raken aan middelmaat’

Gianluigi Buffon zou na het WK 2018 stoppen als international, maar het is nog maar de vraag of hij dat toernooi meemaakt. Italië moet maandag een 1-0 nederlaag tegen Zweden zien weg te poetsen in de play-offs van de kwalificatiecyclus. Volgens Buffon heeft zijn team daar de kwaliteiten voor, maar moet Italië wel scherp blijven.

"Het zijn intense dagen. Rust is er niet: dit is zo belangrijk, dat we het ons niet kunnen veroorloven om te relaxen", doceert de aanvoerder in gesprek met Sky Italia. "Je moet iedere seconde van de dag werken. Je moet steeds zoeken naar een manier om dit resultaat om te draaien. We hebben een ploeg die in staat is om dat te doen." Buffon is het niet eens met bondscoach Giampiero Ventura, die zondag min of meer liet doorschemeren het logisch te vinden dat Italië in de poulefase achter Spanje eindigde.

"We mogen niet gewend raken aan middelmaat", benadrukt Buffon. "Dat is het grootste gevaar. Niet alleen voor ons, maar voor iedereen die voetbalt. Als je middelmaat accepteert, begeef je je op glad ijs. Dan kun je snel zinken. Je moet de lat juist hoog houden, jezelf blijven verbeteren en blijven streven naar het hoogste." Mocht La Squadra Azzurra zich niet plaatsen, dan weet Buffon niet of er een testimonialwedstrijd voor hem op de rol staat. "Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik ga geen zelfportret schilderen. Het is aan degenen die met mij hebben gewerkt om duidelijk te maken wat ik voor ze heb betekend."