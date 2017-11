‘Al word ik de nieuwe fysio, ik zal nooit bedanken voor het Nederlands elftal’

Joël Veltman moest even slikken toe hij te horen kreeg dat hij van bondscoach Dick Advocaat geen basisplaats kreeg tegen Schotland. De verdediger van Ajax hoopt zich weer terug te knokken in het basisteam van het Nederlands elftal, dat het dinsdag in een oefenwedstrijd opneemt tegen Roemenië.

Veltman erkent dat hij baalde van het feit dat hij niet was gekozen door Advocaat. "Of ik ooit gedacht heb om me af te melden? Dat zou ik nooit doen", laat de verdediger weten in gesprek met FOX Sports. "Al word ik de nieuwe fysio, ik zal nooit bedanken voor het Nederlands elftal. Ik zal geen ruzies maken of wat dan ook. Ik blijf gewoon keihard mijn best doen en dan zie ik het wel."

Nederland heeft zich niet weten te plaatsen voor het WK volgend jaar zomer, maar Marokko mag zich wel gaan melden in Rusland. Veltman is blij voor zijn teamgenoot Hakim Ziyech: "We zitten natuurlijk in een groepsapp. We hebben hem allemaal gefeliciteerd. We hebben allemaal de video's gezien van Rotterdam en Amsterdam. Het maakte wel wat los, ja."

De achttienvoudig Oranje-international geeft toe wel even gemengde gevoelens te hebben gehad: "Toen ik hem feliciteerde was het niet: shit, wij niet, zij wel. Het was puur dat zij het wel hebben gehaald. Mooi voor hun. Maar natuurlijk zit het in je hoofd dat zij wel en wij niet gaan. Misschien zijn we volgend jaar dan wel een beetje voor Marokko, hè. Dat kan ook."