Sneijder betreurt vertrek Advocaat: ‘Daarom neemt hij afscheid’

Wesley Sneijder betreurt het aanstaande vertrek van Dick Advocaat als bondscoach. De ervaren oefenmeester zit dinsdag in en tegen Roemenië voor het laatst op de bank bij Oranje. "Jammer dat ie weggaat. Ik denk dat het iemand is die goed met deze jongens overweg kan", zegt Sneijder zondag tegen de NOS.

Advocaat is inmiddels zeventig jaar, maar dat hoeft volgens Sneijder geen probleem te zijn. In een generatiekloof gelooft de middenvelder niet, geeft hij aan. "Als Dick zelf het gevoel had gehad dat het kan, had het gekund. Daarom neemt hij ook afscheid, denk ik. Leeftijd zegt mij niks. Het is alleen belangrijk of je deze groep kan managen. Ik denk dat ie dat nog wel had kunnen doen."

Sneijder maakte Advocaat in twee periodes mee. Onder de keuzeheer debuteerde hij in 2003 voor Oranje. "Hij is niet veranderd. Relaxter? Hij stond er altijd relaxed in, alleen op momenten kon hij heel driftig worden. Dat heb ik zelf ook. Onder elkaar voelt dat goed", zegt de spelmaker, die nog altijd momenten opmerkt waarop Advocaat een 'driftkikker' blijkt. "Heb je gezien hoe hij in Schotland in de 89ste minuut tekeer ging tegen Nathan Aké? Dat is Dick."