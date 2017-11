‘De persoon die in ‘mijn’ stoel zat, heeft het niet overleefd’

Op 28 november is het exact één jaar geleden dat vlucht CP-2933 met aan boord onder meer de selectie van Chapecoense crashte in een bergachtig gebied in Colombia. Van de 77 inzittenden moesten 71 het leven laten. Helio Neto Hermito, Zampier Ruschel en Jackson Follmann blikken in gesprek met de Daily Mail uitvoerig terug op de verschrikkelijke dag.

Chapecoense was op weg naar Medellin, naar de heenwedstrijd van de finale van de Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional. Het was de eerste keer dat de club de finale van het toernooi bereikte en zodoende heerste er aan boord een uitgelaten sfeer. "Iedereen was gelukkig, want we schreven geschiedenis met de club", zegt Ruschel. "We wilden de titel pakken."

Op zestien kilometer van hun bestemming gebeurde het. Twee motoren begonnen te rammelen bij het vliegtuig dat achttien dagen eerder Lionel Messi en de rest van de Argentijnse ploeg zonder problemen had vervoerd. "De lichten gingen uit, de motoren stopten met draaien", vertelt voormalig doelman Follmann, van wie een been moest worden geamputeerd. "Ik hoorde alleen de wind, waarna we met zijn allen begonnen te bidden. Daarna werd ik wakker in het ziekenhuis."

Ruschel herinnert zich nog goed dat hij heel veel geluk heeft gehad: "Jackson vroeg me om van plaats te wisselen met iemand die naast hem zat. Mijn plek was achteraan bij de journalisten, maar hij bleef maar aandringen om naast hem te komen zitten, wat ik uiteindelijk dan ook deed. De persoon die in 'mijn' stoel zat, heeft het niet overleefd."

De drie kunnen nog altijd niet geloven hoe de crash tot stand kwam. Het vliegtuig raakte zonder brandstof, had 400 kilo aan gewicht teveel aan boord en bovendien was het toestel niet geschikt om te vliegen op de hoogte waarop de reis plaatsvond. Toch willen ze niet te veel stilstaan in het leven. "Ja, we gaan vooruit, maar zonder het voorval te vergeten", concludeert Follmann, die sinds de crash reeds veertig keer heeft gevlogen.