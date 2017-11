Hiddink ziet geschikte kandidaten voor KNVB: ‘Hij heeft op het veld gestaan’

Guus Hiddink zegt in gesprek met de NOS nog geen aanbiedingen op zak te hebben om ergens aan de slag, maar dat hij de ontwikkelingen in het voetbal goed volgt. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal volgt ook de verrichtingen van Oranje nog op de voet en heeft ook een duidelijke mening over wie technisch directeur van de KNVB moet gaan worden.

"Fred Rutten is een goede kandidaat. Hij heeft op het veld gestaan. Nederlandse clubs gehad en in het buitenland gewerkt en weet wat daar geëist wordt. Dat moet je dan omzetten naar Nederland", aldus de ex-trainer van onder meer Real Madrid, Chelsea en PSV. Hiddink weet dat er vandaag de dag veel wordt gepraat over het aanstellen van een buitenlandse coach, maar dat ziet de ervaren oefenmeester niet zitten.

"Nee, wat hij moet zich dan heel snel aanpassen aan de Nederlandse voetbalcultuur. Oranje heeft behoefte aan een bondscoach voor een langere periode. Dan moet je denken aan twee of drie toernooien. Dan kun je samen met de nieuwe technisch directeur invloed uitoefenen. Ook bij de generatie tussen 15 en 22 jaar", aldus Hiddink, die in Phillip Cocu en Ronald Koeman 'prima kandidaten' ziet.