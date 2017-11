Mbappé in de bres voor huilende Neymar: ‘Hij doet alsof het hem niet raakt’

Neymar heeft in zijn eerste honderd dagen bij Paris Saint-Germain veel stof doen opwaaien. De recordaankoop van de Franse topclub zou niet goed overweg kunnen met enkele teamgenoten, heeft naar verluidt een slechte relatie met trainer Unai Emery en zou al verlangen naar een terugkeer naar Barcelona. Zaterdag hield Neymar het bij een persconferentie niet meer droog en Kylian Mbappé begrijpt zijn teamgenoot wel.

"Het toont aan dat hij mens is, net als iedereen. Hij is net als wij, hij heeft twee armen, twee benen, een hart, dus hij kan ook aangedaan zijn door alle kritiek en geruchten rond zijn persoon", zegt de huurling van AS Monaco bij TF1. "Vanaf de buitenkant straalt hij een bepaald imago uit en doet alsof het hem niet raakt, maar wanneer je hem kent, laat hij zichzelf zien."

"Hij laat dan zien dat hij een normaal persoon is. Hij is ongelooflijk sterk op het veld, waardoor je denkt dat hij net zo sterk is buiten het veld. Maar hij blijft gewoon een normale vent", besluit de achttienjarige aanvaller. Neymar heeft reeds ontkend dat hij een slechte band met Emery zou hebben en heeft ook aangegeven dat hij geen problemen kent met Edinson Cavani.