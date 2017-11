Debutant Engeland wordt man van de wedstrijd: ‘Hij is technisch zo goed’

Ruben Loftus-Cheek zal zijn debuut voor Engeland niet gauw vergeten. De middenvelder stond negentig minuten op het veld in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland (0-0) en werd verkozen tot man van de wedstrijd. Bondscoach Gareth Southgate is erg positief over Loftus-Cheek, maar niet verrast. "Ik ken Ruben al lang", vertelt hij aan Sky Sports.

Southgate zag de 21-jarige neo-international voor het eerst toen hij nog voor Engeland Onder-16 speelde. Door de jaren heen spraken de twee elkaar vaak 'uitgebreid'. "We hadden het dan over zijn kwaliteiten en zijn verbeterpunten. Hij kan voor het doel nog wat beter worden. Met zijn kwaliteiten zou hij vaker moeten kunnen scoren, maar ik was heel blij met zijn optreden tegen Duitsland."

Dit seizoen wordt Loftus-Cheek door Chelsea verhuurd aan Crystal Palace. Die stap heeft hem volgens Southgate geholpen. "Hij traint bij Chelsea met spelers die zijn talent erkennen. Ik vermoed dat zij de bedreiging ook wel inzien", geeft de keuzeheer aan. "Het heeft hem geholpen dat hij dit seizoen ergens anders aan spelen toekomt. Vroeg in het seizoen zag ik flitsen van wat we ook tegen Duitsland zagen. Hij heeft de kwaliteit om zijn stempel te drukken op grote wedstrijden, zoals hij nu ook deed."

"Als je zijn lichaam ziet, verwacht je een bepaald type speler. Maar tegen Duitsland zagen we allemaal iemand die technisch juist zo goed onderlegd is", vervolgt Southgate. "Hij is op zijn best als hij de bal krijgt achter het middenveld van de tegenstander, richting doel kan gaan en medespelers aanspeelt. Hij kan de bal ook onder druk bij zich houden, wat een goede kwaliteit is om te hebben."