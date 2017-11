‘We werden in de CL uitgeschakeld door Galatasaray omdat het sneeuwde’

Algemeen directeur Giuseppe Marotta is blij met de huidige gang van zaken bij Juventus. De bestuurder vertelt in een interview met Il Giornale dat hij verwacht dat Juventus aan het eind van het seizoen wederom de landstitel gaat pakken, dat de Italiaanse club gaat meedingen naar de Champions League-winst en dat de introductie van de VAR (video assistant referee) voordelig voor Juve kan zijn.

"We zijn gebouwd om de Scudetto te winnen. We moeten hoe dan ook winnen, maakt niet uit of de VAR is geïntroduceerd of niet. We vrezen de VAR niet, het kan ons zelfs helpen te winnen. We hebben al drie strafschoppen gekregen, maar natuurlijk helpt de VAR niet om scheidsrechters over te halen om onze kant te kiezen. Als je sterk bent, creëert dat nou eenmaal veel jaloezie. Er heerst geen cultuur van verlies accepteren."

Juventus heeft zich in de afgelopen drie seizoenen twee keer gekwalificeerd voor de finale van de Champions League, maar het miljardenbal winnen zat er niet in. "Het winnen van de Champions League hangt af van veel factoren. We werden in 2013 bijvoorbeeld door Galatasaray in Istanbul uitgeschakeld omdat het sneeuwde. Maar in de laatste jaren blijf ik bij mijn mening dat het beste team uiteindelijk heeft gewonnen."