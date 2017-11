Situatie Bale doet denken aan Robben: ‘Waar ligt dat aan?’

Gareth Bale is wederom geblesseerd geraakt, waardoor Real Madrid het nog ongeveer een maand zonder de aanvaller moet stellen. De Welshman kampt sinds zijn komst naar het Santiago Bernabéu continu met kwetsuren. Uli Stielike, voormalig middenvelder van de Koninklijke, suggereert dat de club deels debet is aan de problemen van Bale en trekt een vergelijking met de situatie waarin Arjen Robben zich bevond.

"Het is zonde, want als hij fysiek honderd procent is, vormt hij een fantastisch duo met Cristiano Ronaldo", zegt de Duitse oefenmeester in gesprek met AS. "Natuurlijk is het pijnlijk voor de club, want ze hebben veel geld voor hem betaald, maar ze kunnen hem niet opstellen. Of Bale een gebrek aan moed heeft bij Real? Ik weet het niet, maar Arjen Robben was vaak geblesseerd bij Real en bij Bayern München is hij hersteld."

"Hij speelt veel meer voor Bayern dan dat hij voor Real heeft gedaan. Het is nu ook belangrijk te weten: waar ligt dat aan? Ze moeten Bale naar drie of vier doktoren sturen die hun volledige vertrouwen genieten. Als drie van de vier tot een consensus zijn gekomen, weet de club wat het moet doen", besluit Stielike, die tussen 1977 en 1985 drie landstitels en de Europa Cup won met Real.