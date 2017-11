Sir Alex Ferguson spaarde Cantona na karatetrap: ‘All a fucking disgrace’

Patrice Evra deelde een onlangs een trap uit aan een toeschouwer, waardoor de Fransman zeven maanden geschorst is door de UEFA en door Olympique Marseille is ontslagen. Het incident deed veel mensen terugdenken aan de karatetrap van Eric Cantona in 1995 aan het adres van een Crystal Palace-fan en Lee Sharpe onthult hoe het er na afloop van het duel in de kleedkamer van Manchester United aan toeging.

"De manager (Sir Alex Ferguson, red.) kwam de kleedkamer in en hij kookte van woede", zegt de oud-speler van the Red Devils op een bijeenkomst. "De deur van de kleedkamer werd open gesmeten en de scharnieren vielen eruit. Zijn jas ging uit, hij rolde zijn mouwen op, stoom kwam uit zijn oren en het schuim stond op zijn mond...", memoreert Sharpe.

"In het midden van de kleedkamer staan altijd enkele banken met shirts en ballen die getekend moeten worden. Maar ook glazen thee en dienbladen met broodjes erop. Die vlogen echt alle kanten op. We kregen er allemaal van langs en kregen eierbroodjes in ons nek. We keken elkaar aan en dachten: ja hoor, Cantona krijgt ervan langs. Maar toen begon de manager te spreken."

“’Fucking hell, Pallister, je kan niet koppen, je kan niet tackelen. Incey, waar was jij vandaag? Sharpey, mijn grootmoeder rent sneller dan jij. You're all a fucking disgrace. Negen uur morgenvroeg laat ik jullie de ballen van je lijf aftrainen. Fucking shocking', waarna Ferguson zich met een rustige toon richtte op Cantona: 'En Eric… Je kan dat soort dingen niet doen, jongen.'"