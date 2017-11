Fellaini maakt transfer voor negen miljoen euro

Real Madrid is het blessureleed van Gareth Bale zat. De Spaanse grootmacht overweegt de aanvaller te verkopen aan geïnteresseerde partijen zoals Manchester United, Tottenham Hotspur en Chelsea. (Daily Mirror)

De Belgische middenvelder vertrekt in de winterstop voor negen miljoen euro naar de Turkse topclub.

Zin├ędine Zidane is zeer gecharmeerd van Eden Hazard. De spelmaker van Chelsea is het belangrijkste doelwit van Real Madrid volgend jaar zomer. (Daily Express)