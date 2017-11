Radeloze Willems vroeg om hulp: ‘En soms kwam ik ook zijn kamertje in’

Jetro Willems ruilde afgelopen zomer PSV in voor een avontuur in de Bundesliga bij Eintracht Frankfurt. De 23-jarige linkervleugelverdediger speelde zes jaar bij de Eindhovense club, maar in de laatste periode bij PSV zat Willems, mede door blessureleed, niet lekker in zijn vel. De 22-voudig international vertelt dat hij steun zocht bij Phillip Cocu en Marcel Brands.

"Je komt in die fases…. Niet dat je twijfelt over jezelf, maar dan ben je alles eromheen ook zat", begint de verdediger bij De Tafel van Kees bij FOX Sports. "Ik ben altijd eerlijk, ook als ik slecht heb gespeeld. Met Cocu had ik een goede band, op dat moment vertrouwde ik hem. En soms kwam ik ook in zijn kamertje en zei: 'Dit kan niet.' Of ik vind dat het anders kan of: 'Wat kunnen we doen om het te verbeteren, om mezelf te verbeteren?'", aldus Willems.

De voormalig Spartaan zegt dat hij vroeger dacht dat hij de wereld aankon en dat hij de beste was in alles, maar geeft toe dat hij naast Cocu ook bij technisch manager Brands langsging, zodat hij weer alles op een rijtje zou krijgen: "Ik had ook een goede band met Marcel Brands en die zei: 'Weet je wat, ga ergens anders revalideren en ga werken aan wat voor jou het beste is. Even gewoon aan iets anders denken'", aldus Willems.

Guus Hiddink, ook te gast bij De Tafel van Kees, zegt dat Willems de potentie heeft om uit te groeien tot de nieuwe Roberto Carlos: "Ik heb enkele jaren met hem gewerkt en ze zijn beiden, technisch en ook in atletisch vermogen, in staat om continu op hoog niveau te spelen. Maar soms had ik in mijn PSV-tijd wel zoiets van: jouw vermogen ligt hoger dan je prestaties."