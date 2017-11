Nul basisplaatsen voor Giroud: ‘Het boek van mij en Arsenal is niet gesloten’

Olivier Giroud heeft geen spijt van zijn besluit in de zomer om bij Arsenal te blijven. De aanvaller werd in verband gebracht met clubs als Everton, West Ham United en Olympique Marseille, maar wilde opnieuw voor zijn kans gaan in het Emirates Stadium. De Fransman heeft dit seizoen nog geen enkele basisplaats gehad in de Premier League.

Giroud, die tien keer inviel in competitieverband, was vrijdag wel belangrijk voor het elftal van Frankrijk. Hij bepaalde de eindstand tegen Wales (2-0) en maakte alweer zijn 15de treffer in zijn laatste 22 interlands. Bij Arsenal staan Alexis Sánchez en Alexandre Lacazette hoger in de pikorde. "Op dit moment ben ik niet bezig met mijn toekomst. Ik ben gelukkig bij Arsenal en met mijn beslissing om te blijven. Dat is wat ik wilde", verzekert Giroud zondag in de Engelse kranten.

"Ik heb het gevoel dat het boek van mij en de club nog niet is gesloten. Ik blijf geloven in mijn kwaliteit", benadrukt Giroud. De 31-jarige international zegt nog veel doelen te hebben bij Arsenal en denkt daarom niet aan een vertrek. "Ik probeer gewoon mezelf te blijven ontwikkelen en te blijven scoren. Arsène Wenger steunt me en we hebben veel vertrouwen in elkaar. Hij vertrouwt mij en ik probeer dat op het veld terug te betalen."