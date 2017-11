‘Oranje? Als dat is wat hij wil, dan zal hij daar fantastisch zijn’

Everton zette Ronald Koeman eind oktober op straat, maar Fraser Forster twijfelt er niet aan dat de 54-jarige trainer wel weer een plek vindt. De 29-jarige doelman van Southampton zegt in een interview met de Daily Mirror goede herinneringen te hebben aan de samenwerking met Koeman.

“Welke baan er ook voorbijkomt, het zal hem wel passen. Het Nederlands elftal? Als dat is wat hij wil, dan zal hij er fantastisch zijn. Hij is namelijk een geweldige manager en ik ben ervan overtuigd dat hij zich waar dan ook zal aanpassen, of dat nu bij een club is of bij een nationale ploeg. Ik twijfel er niet aan dat hij ergens een topjob krijgt.”

“Ron is gewoon een fantastische manager en een geweldig persoon. Hij is top met mij geweest”, besluit Forster, die bijval krijgt van middenvelder Steven Davis: “Ik had verwacht dat Koeman het goed zou doen bij Everton, maar het is een prestatiegerichte business en op basis daarvan is een beslissing genomen. Ik zou niet verbaasd zijn als hij terugkeert in het spelletje, het is in mijn ogen een kwestie van tijd.”

Koeman geldt naar verluidt als de topkandidaat om het stokje bij het Nederlands elftal over te nemen van Dick Advocaat, die na de interland van aanstaande dinsdag tegen Roemenië afzwaait als bondscoach. Koeman wilde zich dinsdag overigens nog niet uitspreken over een bondscoachschap: “Daar ga ik nu niet op in. Ik heb van Rob Jansen (zaakwaarnemer, red.) begrepen dat alle zaken met Everton nog niet zijn afgehandeld. Daarom wil ik nog niet over de toekomst praten.”