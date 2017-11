Bale kost Real Madrid 1.060.377 euro per duel: ‘Een dure beslissing’

“Hij heeft niets serieus.” Gareth Bale raakte eind september in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund geblesseerd aan de kuit, maar volgens trainer Zinédine Zidane was er weinig aan de hand en zou de aanvaller snel weer kunnen aansluiten bij het eerste van Real Madrid. Bale kwam sindsdien echter niet meer in actie en liep vrijdag een nieuwe blessure op, aan het bovenbeen. De Welshman blijft daardoor een week of vier buitenspel staan.

Voor Marca was dat een reden om uit te zoeken hoeveel Bale Real Madrid eigenlijk per wedstrijd heeft gekost. De sportkrant meldt in een analyse dat de linkspoot sinds zijn komst van Tottenham Hotspur negentien keer geblesseerd is geraakt en daardoor slechts 55 procent van alle wedstrijden heeft gespeeld. Real investeerde tot op heden 168,6 miljoen euro in Bale (transfersom plus salaris) en per duel heeft Bale zijn werkgever 1.060.377 euro gekost, zo valt er in het dagblad te lezen.

“Real heeft 13,59 euro betaald voor iedere minuut dat Bale op het veld stond”, klinkt het. “Het lijdt geen twijfel dat Bale zijn kracht en snelheid heeft laten zien, maar hij heeft het geduld van de supporters nu wel erg op de proef gesteld. Hij is er niet in geslaagd om op basis van zijn prestaties een vitaal onderdeel te worden van de ploeg. Isco en Marco Asensio maken een basisplaats voor Bale zelfs enorm twijfelachtig”, valt er verder te lezen.

“Bale had in de zomer kunnen vertrekken naar Manchester United, want José Mourinho wilde hem hebben. Maar de Welshman besloot te blijven. Een dure beslissing voor de Spaanse club, die nog dit jaar iets terug wil zien voor de overvloedige uitgaven die men voor Bale heeft gedaan”, aldus Marca. Bale, 68-voudig international, maakte tot dusverre 70 doelpunten voor De Koninklijke en daar gaf hij 55 assists bij.