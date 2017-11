‘Chelsea moet hem de kans geven: hij is beter dan Bakayoko’

Ruben Loftus-Cheek maakte vrijdag zijn debuut voor Engeland. De 21-jarige middenvelder deed de hele vriendschappelijke wedstrijd mee tegen Duitsland (0-0) en maakte een uitstekende indruk, ook op oud-aanvaller en analyticus Ian Wright.

Loftus-Cheek, die door Chelsea wordt gestald bij Crystal Palace, werd in de ogen van Wright terecht verkozen tot man van de wedstrijd. “Ik trek niet aan de bel bij Chelsea, want Chelsea mag zelf bepalen wat ze doen, maar het is een feit dat je die jongen zeker een kans moet geven. Ik heb hem gezien en wat mij betreft is hij beter dan Tiemoué Bakayoko.”

Laatstgenoemde, een 23-jarige Fransman, maakte in juli voor naar verluidt 45 miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Chelsea en tekende een vijfjarig contract. Hij kwam tot dusverre vijftien keer in actie voor the Blues en daarin scoorde Bakayoko twee keer en gaf hij drie assists. Loftus-Cheek kwam dit seizoen tot twee assists in acht duels voor Crystal Palace.

Loftus-Cheek was na afloop te spreken over zijn debuut: “Als we hadden gewonnen, was het nog beter geweest, maar ik ben erg blij. Het was een tactisch steekspel. Het was goed voor ons jonge spelers, ik heb veel geleerd. Of ik naar het WK ga? Ik moet mij nog verbeteren en het seizoen is nog lang. Ik moet blijven leren en beter worden en hopelijk krijg ik dan een kans om mee te gaan op het vliegtuig naar Rusland.”